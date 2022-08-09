Переспав з тюремною юристкою: Тайсон розповів, як скоротив термін ув'язнення
Джерело:ютуб-канал djvlad
Три роки свого життя Майк Тайсон провів за ґратами. Нещодавно легенда світового боксу поділився пікантними деталями з в'язниці.
Тайсон: Я став зразковим ув'язненим
Майк потрапив у в’язницю у 1992 році за звинуваченням у зґвалтуванні американської моделі Дезіре Вашингтон. Боксера засудили до 6 років позбавлення волі.
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Проте йому вдалося скоротити тюремний термін. Тайсон розповів, як він скористався своєю популярністю.
Шалено складно було лише перші пів року. Я постійно буянив, наривався, писав скарги. Але потім зрозумів, як там усе працює. Що я зробив? О, у мене була зустріч із тюремним консультантом-юристом. Загалом ми домовилися про те, щоб переспати. Відтоді проблем у мене більше не було. Я став зразковим ув'язненим, справжньою зіркою,
– розповів легендарний боксер.
Наймолодший в історії чемпіон світу у важкій вазі стверджує, що міг вийти з в'язниці ще раніше, якби не ті перші пів року.
"Я і влаштував цю зустріч із консультантом. Вона отримувала від мене гроші, я з нею витворяв усілякі мерзенні речі, ось вона і допомогла мені пройти тест. Подейкували навіть про 69 років відсиджування, але зупинилися на 63. Потім вирішили скоротити мені десяток, а потім вирішили, що з мене вистачить і 10 років за ґратами. Ми домовилися, що офіційно мій термін буде 7-річним, але формально відсиджу три роки. І я погодився. Вважалося, що я, Майк Тайсон, крутий чоловік, якому всі повинні дати те, що мені треба. А насправді я просто був тією ще свинею", – сказав боксер.
Що відомо про ув'язнення боксера
- Тайсон провів у в'язниці 3 роки. Раніше він розповідав, що проведений період за ґратами є найкращим у його житті. Оскільки там він знайшов душевний спокій. Легендарний боксер вийшов на волю 1995-го.
- Майк Тайсон закінчив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 59 боїв за кар'єру, де здобув 50 перемог, 6 поразок, 1 нічию (2 поєдинки не відбулося).
- Він повернувся на ринг у 2020 році для проведення шоу-поєдинку проти Роя Джонса, який закінчився внічию.