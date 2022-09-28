І це не Усик: Ф'юрі назвав найкращого важковаговика сучасності після себе

Британець кличе на бій свого співвітчизника Джо Джойса. Він вважає, що у того є шанс побити його в бою за титул чемпіона за версією WBC.

Тайсон Ф'юрі продовжує шукати суперника собі на наступний поєдинок. Володар пояса WBC не захотів чекати наступного року, щоб провести бій за абсолют з Олександром Усиком.

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Очікувалось, що суперником "Циганського короля" стане Ентоні Джошуа, який як раз і програв українцеві чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF. Втім, Ф'юрі не захотів чекати, поки AJ підпише контракт.

Одним з найімовірніших суперників для Тайсона є його співвітчизник Джо Джойс. Ф'юрі зізнався, що вважає його другим найкращим важковаговиком на даний момент.

Маю сказати, що великий Джо Джойс є найкращим бійцем надважкої ваги у світі після мене. Хто знає, зможе він мене перемогти чи ні. Я думаю, що нам доведеться це дізнатися. Я подивився на всіх цих претендентів на титули чемпіона світу – Чжан, Хрговіч та всі інші. Я вважаю, що великий Джо Джойс — важковаговик №2 у світі. Хто знає, чи він №1. Одного разу нам доведеться з’ясувати, хто з нас найкращий. Але наразі я правлю, тому що я чемпіон світу в надважкій вазі, а він ні. Проте він прийде за всіма поясами, не турбуйтеся. Давай, великий Джо,

– висловився Ф'юрі.

Чим відомий Джо Джойс

На професійному рівні 37-річний Джойс провів 15 поєдинків і всі виграв, причому 14 з них – нокаутом. У останньому поєдинку 24 вересня Джо переміг свого тезку Паркера, завоювавши тимчасовий титул WBO.

До слоав, Джойс також є претендентом на бій проти Усика. Втім, цього року українець не планує повертатись на ринг, тому Джо доведеться зачекати.