Ф'юрі вперше в кар'єрі опинився в нокдауні двічі за раунд, але нокаутував Уайлдера

Тайсон Ф'юрі виявився "міцним горішком", який не зміг розколоти Деонтей Уайлдер. Британець попри два нокдауни таки нокаутував суперника.

Два нокдауни у переможному поєдинку

33-річний британський боксер здобув вольову перемогу над Деонтеєм Уайлдером. Тайсон Ф'юрі домінував на ринзі, але таки двічі полежав на канвасі.

Варто побачити Ф'юрі знищив Уайлдера, побувавши у двох нокдаунах: відео нокауту

У третьому раунді американець двічі відправив у нокдаун Ф'юрі. Британець вперше у своїй кар'єрі опинився в нокдауні двічі за один раунд.

Навіть після такого сюрпризу від Уайлдера американець не зміг повернути пояс. В 11-му раунді Ф'юрі потужною комбінацією ударів відправив суперника на канати. Тайсон у коронному стилі ударом у голову добив Деонтея – перемога британського боксера нокаутом. Чемпіонський титул WBC залишається у Тайсона.