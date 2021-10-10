Ф'юрі вперше в кар'єрі опинився в нокдауні двічі за раунд, але нокаутував Уайлдера
Джерело:твітер ESON
Тайсон Ф'юрі виявився "міцним горішком", який не зміг розколоти Деонтей Уайлдер. Британець попри два нокдауни таки нокаутував суперника.
Два нокдауни у переможному поєдинку
33-річний британський боксер здобув вольову перемогу над Деонтеєм Уайлдером. Тайсон Ф'юрі домінував на ринзі, але таки двічі полежав на канвасі.
Варто побачити Ф'юрі знищив Уайлдера, побувавши у двох нокдаунах: відео нокауту
У третьому раунді американець двічі відправив у нокдаун Ф'юрі. Британець вперше у своїй кар'єрі опинився в нокдауні двічі за один раунд.
Навіть після такого сюрпризу від Уайлдера американець не зміг повернути пояс. В 11-му раунді Ф'юрі потужною комбінацією ударів відправив суперника на канати. Тайсон у коронному стилі ударом у голову добив Деонтея – перемога британського боксера нокаутом. Чемпіонський титул WBC залишається у Тайсона.
- Тепер Ф'юрі – один із головних претендентів на бій з українським боксером Олександром Усиком. Однак їх поєдинок зможуть організувати лише після другого двобою українця з Ентоні Джошуа. Британець хоче взяти реванш в Усика за поразку у першому протистоянні.
- Це друга поспіль перемогу Тайсона над Деонтеєм. У першому поєдинку була зафіксована нічия, а в другому Ф'юрі у сьомому раунді поклав суперника на канвас – нокаут.