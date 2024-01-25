Зверхність проти поваги: Ф'юрі й Усик розповіли про свою підготовку до бою за абсолют

Вже наступного місяця відбудеться бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. За цей статус боротимуться непереможні Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі.

Наразі вони перебувають у тренувальних таборах і готуються до найбільшого бою у своїй кар'єрі. Він відбудеться 17 лютого у столиці Саудівської Аравії.

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Різний підхід у підготовці

У мережі з'явилося спільне інтерв'ю майбутніх суперників, яке було записане кілька тижнів тому. У ньому британський боксер розповів, скільки часу він буде готуватися до поєдинку з Олександром Усиком та вчергове продемонстрував свою зверхність, яка може коштувати Тайсону Ф'юрі дуже дорого:

Я навіть не ходжу в спортзал. Я не тренуюся так рано, ну ж бо. З ким, по-твоєму, ти розмовляєш? З професійним спортсменом? Та годі вам. Я тренуюся по чотири-п'ять тижнів для цих боїв. Чотири або п'ять тижнів. Скільки тренувань потрібно чоловіку? Три-чотири тижні спарингів і один тиждень відпочинку – все.

Після цієї тези інтерв'юєр звернувся до українця й запитав, чи буде той довше готуватися до бою. Олександр Усик відповів, що він 5 тижнів може боксувати навіть безперестану та заявив, що готується до битви з британцем набагато довше, ніж той думає.

Я готуюся до нього протягом багатьох років — відтоді, як він переміг Володимира Кличка. Він про мене не знав, тому що я не така велика людина у світі боксу. А я готувався й до Ентоні Джошуа, і до нього від самого початку, як я дебютував у професійному боксі,

– сказав Усик.

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі переміг Володимира Кличка у листопаді 2015 року, чим перервав 11-річну переможну серію українця.