Переможець стане першим абсолютом, який володітиме одразу чотирма поясами. Востаннє королем надважкої вагової категорії був Леннокс Льюїс майже чверть століття тому, але це було в епоху трьох чемпіонських титулів.

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Сумніви щодо нинішнього рівня Ф'юрі

До бою Тайсона Ф'юрі проти Френсіса Нганну більшість експертів сходилися в думці, що британець буде фаворитом у поєдинку проти Олександра Усика. Проте в ньому "Циганський король" виглядав дуже непереконливо, що змусило багатьох змінити думку щодо переможця в битві за абсолют.

Своїми очікуваннями від майбутньої події поділився Едді Хірн, промоутер британського боксера Ентоні Джошуа. Він вважає, що світ дізнається про рівень Тайсона Ф'юрі в поєдинку з Олександром Усиком та припустив, що "Жадібне пузо" вже збитий боєць через останній його виступ.

"Я думав, що Нганну поб'є Ф'юрі, якщо не поб'є, то буде нічия, або він програє в 1 раунд, це було настільки близько. Він відправив Ф'юрі в нокдаун, і це додало йому авторитету. Ми не знаємо, чи було це випадковістю, але ми знаємо, що впевненість, яку він отримав після того бою, підштовхне його в бою проти Джошуа.

Можливо, Тайсон Ф'юрі – збитий боєць. Ми дізнаємось його рівень 17 лютого. Наскільки сильний панчер Нганну? Люди кажуть, що він неймовірний панчер, але чи ще рухається підборіддя Ф'юрі? Ми повинні це з'ясувати", – заявив Хірн.

До слова. Ентоні Джошуа проведе свій наступний бій саме з Френсісом Нганну, який ледь не декласував Тайсона Ф'юрі у жовтні. Вони зійдуться в рингу 8 березня.

Очікується, що після цих двох битв переможці зустрінуться між собою, саме такий план раніше озвучили організатори боксерських боїв у Саудівській Аравії.