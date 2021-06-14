Ф'юрі – Уайлдер: офіційно оголошено дату бою

Третій бій між чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Уайлдером таки відбудеться. Боксери зустрінуться у реванші вже влітку 2021 року.
Ф'юрі та Уайлдер вперше зустрінуться за 16 місяців
Промоутерська компанія Top Rank офіційно анонсувала третій поєдинок між Ф'юрі та Уайлдером.
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Третій поєдинок Ф'юрі – Уайлдер повинен пройти 24 липня на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі (США).
Уже 15 червня відбудеться пресконференція, на якій боксери вперше зустрінуться після 16-місячної перерви. Вони проведуть дуель поглядів.
Ф'юрі – Уайлдер: що відомо про протистояння
- Перший бій боксерів відбувся у 2018 році й завершився внічию. Тоді Деонтей Уайлдер захистив титул чемпіона WBC.
- У лютому 2020 році американець погодився дати реванш Ф'юрі. Британський боксер нокаутував Уайлдера та відібрав титул.
- Після цього Ф'юрі відмовлявся дати реванш Уайлдеру. Та суд змусив Тайсона таки дати бій американцю.