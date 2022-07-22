Вкладатиме кошти в футбол: Ф'юрі став спонсором клубу Першої ліги Англії

Тайсон Ф'юрі та клуб третього англійського дивізіону Моркам розпочали співпрацю. Боксер став спонсором "креветок".

Ф'юрі вирішив допомогти місцевому клубу

Моркам перед прийдешнім сезоном заручився фінансовою підтримкою епатажного боксера."Циганський Король" надаватиме фінансову та іміджеву підтримку "креветкам".

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Бренд Ф'юрі Gypsy King став титульним спонсором Моркам. Боксер буде амбасадором клубу в медійному полі. Ф'юрі зізнався в любові до міста в Ланкаширі та назвав приємністю можливість допомогти місцевому клубу.

Тайсон Ф'юрі – наш фантастичний представник, чудово, що він із нами. Ф'юрі є одним із найвпізнаваніших у царині спорту, він принесе нашому клубу всесвітнє визнання,

– переконаний комерційний директор клубу.

Відзначимо, що в Ланкаширі останні декілька років проживає і чемпіон зі своєю великою сім’єю.

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