Ось у кого вдався Тайсон: батько Ф'юрі зухвало погрожує побити легендарного "Залізного Майка"

Родина Ф'юрі вигадала нову можливість заробити легких грошей. Батько Тайсона Ф'юрі кинув виклик Майку Тайсону та запропонував саудівцям організувати цей бій.

У столиці Саудівської Аравії 28 жовтня відбудеться бій між Тайсоном Ф'юрі та колишнім чемпіоном UFC у важкій вазі Френсісом Нганну. Цей поєдинок, як зізнавася сам Ф'юрі, йому цікавіший за бій проти Олександра Усика через шалений гонорар.

До теми Маску знято остаточно: Ф'юрі зізнався, яке місце у його житті займає спорт, згадавши Усика

Батько вирішив не відставати від сина

Проте цього дня чек із багатьма нулями хоче отримати не тільки чемпіон WBC у суперважкій вазі. "Геніальну" ідею заробітку знайшов його батько. Джон Ф'юрі вирішив кинути виклик Майку Тайсону, який готує ексчемпіона UFC до поєдинку з його сином, та побитися з ним в андеркарді бою Ф'юрі та Нганну.

Ба більше, він вважає, що матиме перевагу в цьому бою та заявив, що не блефує, а серйозно налаштований побити колишнього чемпіона.

Я точно не дражнюся, я хочу з ним битися. Перемога, поразка або нічия – я буду битися з Майком Тайсоном, не хвилюйтеся про це. Я знаю, що саудівці можуть зробити це. У мене було вісім перемог, я переміг італійського чемпіона у важкій вазі. У ньому було шість футів сім з половиною, вісімнадцять стоунів, він був чемпіоном у важкій вазі, і я його переміг. Я переміг людину, яка перемогла людину, яка перемогла Майка Тайсона.



Кевін Макбрайд зупинив Майка Тайсона, чи не так? Майкл Мюррей зупинив Кевіна Макбрайда, а я зупинив Майкла Мюррея. Тож у мене є шанс. Він у лайні, і я в лайні, але я думаю, що я в трохи у кращій формі, ніж він, і я знаю, що я нітрохи не гірший за нього. Якщо він буде бити мене, то так тому і бути. Але я постараюся бити і його,

– сказав Джон Ф'юрі.

Зазначимо, що Джон Ф'юрі – колишній боксер. Він провів 8 років у статусі професійного спортсмена, протягом яких виходив 13 разів у ринг на офіційні бої. На його рахунку 8 перемог, 4 поразки та одна нічия.