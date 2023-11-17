Пояси Усика мені не потрібні: Ф'юрі здивував потенційною долею чемпіонських титулів

"Циганський король" Тайсон Ф'юрі заявив, що у разі перемоги над Олександром Усиком він зробить вакантними виграні в українця чемпіонські титули. Але спочатку британцеві потрібно перемогти в ринзі.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі здивував витівкою, яку збирається зробити після бою з володарем титулів WBA, WBO, IBF, IBO Олександром Усиком. За словами "Циганського короля", йому не потрібні пояси, які належать українцеві.

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Ф'юрі: Дозволю комусь іншому спробувати битись за ці титули

Британець нібито збирається відмовитися від нових поясів, через що вони стануть вакантними. Втім, поки це все лише мрії Ф'юрі. Для того, щоб вони стали реальністю, Тайсон повинен перемогти Усика 17 лютого 2024 року в ринзі, а не в своїх солодких снах.

Я переможу Олександра Усика. Я чемпіон WBC і лінійний чемпіон, я здобуду пояс журналу Ring втретє. Решта поясів мене не хвилюють. Я просто зроблю їх вакантними і дозволю комусь іншому спробувати битись за ці титули, а собі залишу те, що належить мені,

– сказав Ф’юрі.

Нагадаємо, Фʼюрі 28 жовтня переміг колишнього чемпіона UFC Франсіса Нганну роздільним рішенням суддів, побувавши під час бою у нокдауні. Усик у попередньому поєдинку 26 серпня здолав британця Даніеля Дюбуа.

, Усик та Ф'юрі досі не програвали на професійному рівні. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинку, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.