Ф'юрі облаяв Джошуа через відмову взяти 90 мільйонів відступних
Джерело:RING IQ BOXING TALK
Ентоні Джошуа усіма своїми діями показує, що наступний бій він хоче провести проти Олександра Усика. Тайсону Ф'юрі не подобаються такі дії британця.
Ф'юрі: Найогидніші бізнесмени в історії
Саме таку суму у вигляді 90 мільйонів доларів пропонували Ентоні Джошуа за відтермінування бою з Олександром Усиком. Однак британець відмовився, чим викликав шквал обурення у свого земляка Тайсона Ф'юрі.
До теми Джошуа має план, – промоутер про відступні для британця за відмову від реваншу з Усиком
"Циганський король" назвав Джошуа та його промоутера Едді Хірна найогиднішими бізнесменами в історії, які могли поповнити свій бюджет шаленими грошима, але не захотіли.
Промовив вже це Ф'юрі на камеру.
Довелося зробити це відео. Едді Хірн та Ентоні Джошуа, схоже, найогидніші бізнесмени в історії. Сьогодні вони втратили 90 мільйонів доларів! Прокляті с*чі діти! Психи!,
– сказав Тайсон.
Що відомо про реванш Усик – Джошуа
- Після перемоги Усика британець зажадав реваншу. Джошуа активував таку опцію, яка була прописана у контракті бою.
- Ф'юрі міг втрутитись у плани Ентоні, який отримав декілька пропозицій з відступними. Все заради того, щоб британець відступився та дозволив відтермінувати реванш із українцем. У такому разі Тайсон спробує вийти у ринг саме проти Усика. Олександр сам не проти спробувати свої сили у бою з Ф'юрі.
- Джошуа продовжує розкидатись гучними заявами про перемогу у другому протистоянні з Усиком.
- Легендарний Леннокс Льюїс порекомендував Ентоні не брати відступні та відлупцювати українця у наступній зустрічі.