Сімейна традиція трештоку: батько Ф'юрі намагався з кулаками накинутися на Майка Тайсона – відео

У суботу, 28 жовтня, відбудеться виставковий бій між одними з найкращих панчерів світу. Тайсон Ф'юрі буде протистояти колишньому чемпіону ММА Френсісу Нганну.

Поєдинок відбуватиметься в Саудівській Аравії та проходитиме за боксерськими правилами. За регламентом він буде тривати 10 раундів.

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Чергове шоу від команди Ф'юрі

Напередодні цього боксерського шоу відбулася пресконференція, яка була присвячена майбутньому поєдинку. У ній взяли участь самі спортсмени та їх члени команд. Зокрема там був присутній і Майк Тайсон, який готував Френсіса Нганну до бою.

Під час цього офіційного заходу батько Ф'юрі влаштував чергове шоу, яке притаманне йому. Він видав палкий спіч на адресу "Залізного Майка" та викликав того на бій в андеркарді головного поєдинку, а після цього зробив спробу підбігти до легендарного боксера з кулаками, але в справу вчасно втрутилася охорона.

Дивіться відео зі спробою Джона Ф'юрі напасти на Майка Тайсона

Проте після закінчення пресконференції Джон Ф'юрі з повагою висловився щодо Майка Тайсона та заявив, що для нього було б честю вийти у ринг із легендарним боксером, на честь якого він назвав свого сина.

Великий Майк Тайсон – це легенда. Я поважаю цю людину. Давайте не будемо плутати. Я дуже поважаю Майка Тайсона. Він – легенда. Я назвав свого сина на його честь, для мене бути з ним в одній кімнаті, за одним столом, робити те, що ми робимо, – це велика честь для мене.



Якщо я зможу коли-небудь розділити з ним ринг, то це буде просто вишенькою на торті мого життя. Яка історія, який фільм. Я назвав свого сина на його честь, і зрештою я битимуся з ним. І не важливо виграю, програю чи буде нічия,

– сказав Ф'юрі-старший.

Зазначимо, що Ф'юрі-старший є колишнім боксером. Він 8 років провів у статусі професійного спортсмена. За цей час Джон 13 разів виходив у ринг, у яких здобув 8 перемог, зазнав 4 поразки та одна битва закінчилася внічию.