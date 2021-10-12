Ф'юрі має найкращий захист серед боксерів важкої ваги та випереджає Усика

Експерти та фанати боксу хочуть побачити бій Олександра Усика й Тайсона Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу. Нещодавно Ф'юрі побив Деонтея Уайлдера, а Усик не залишив шансів Ентоні Джошуа.

У Ф'юрі найкращий захист

У протистоянні Усика та Ф'юрі експерти погоджуються, що українець – більш майстерний і швидший. Водночас перевагою "Циганського короля" називають габарити.

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Виявляється, що Тайсон Ф'юрі сильніший за Усик у ще одному показнику. 33-річний британець краще обороняється.

Комп'ютеризована система CompuBox склала рейтинг боксерів, по яких потрапляють найрідше за раунд. Рейтинг очолив чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі.

За раунд Тайсон пропускає менше, аніж сім ударів. Натомість Усик приймає на себе майже 10 ударів за раунд. Українець розмістився на 6 місці у рейтингу.

Цікаво, що в рейтингу Усика випереджає і Джошуа, якого українець декласував 25 вересня.

Рейтинг CompuBox

1. Тайсон Ф'юрі – 6,3

2. Луїс Ортіс – 7

3. Ентоні Джошуа – 7,3

4. Деонтей Уайлдер – 8,2

5. Енді Руїс – 8,4

6. Олександр Усик – 9,6

7. Джозеф Паркер – 10,4

8. Ділліан Уайт – 11,1

9. Робер Хеленіус – 15,1