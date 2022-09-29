Ф'юрі закликав Усика позичити яйця для Джошуа: гаряча заява Тайсона

"Циганський король" вирішив дати другий шанс для Ентоні Джошуа. Бій британців все ще можливий цього року.

В серпні цього року Ентоні Джошуа вдруге програв Олександру Усику. Це не дозволило AJ взяти реванш та відвоювати чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.

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Тим не менше саме Ентоні близьким до бою із Тайсоном Ф'юрі, який є володарем пояса WBC. Джошуа може стати претендентом за цю нагороду, однак "Циганський король" його постійно квапить із підписанням контракту.

У понеділок Ф'юрі оголосив, що виходить з перемовин щодо бою. Але схоже, що агент британця Френк Воррен переконав клієнта і той знову готовий дати шанс Джошуа.

"Мій промоутер переконав мене дозволити продовжити переговори з командою Джошуа цього тижня, незважаючи на те, що я знав, що ви ніколи не збираєтеся проводити цей бій. Усі мовники – BT, Dazn, ESPN – задоволені умовами та готові підтримати цей бій. Вашій стороні було надано контракт, ви маєте змогу переглянути кожен пункт, щоб узгодити умови з будь-ким з партнерів".

Я побився об заклад з Френком, що в будь-якому випадку ти не приймеш цей бій. Отже, вирішуй: або я виграю цю суперечку, а ти покажеш суспільству, який ти боягуз, або запроси своїх адвокатів і команду до телефонних переговорів зі мною. У вас цей контракт знаходиться уже два тижні, моя команда встигла владнати все з телекомпаніями, квитками, місцем проведення, усе готово до роботи. Влаштуйте цей бій для британської боксерської громадськості. Не будь боягузом, доручи своїй команді виконати цю угоду,

– заявив Тайсон в інстаграм.

Також Ф'юрі звернувся і до Олександра Усика. Він висміяв пропозицію українця допомогти Джошуа з підготовкою до наступного бою.

Може, ти позичиш йому свої яйця, середньоваговик? Не будь боягузом, як твій великий друг,

– висловився Ф'юрі.

Раніше Джошуа заявляв, що він точно підпише контракт. Альтернативним суперником для Ф'юрі розглядається Джо Джойс. Очікувана дата бою – 3 грудня.

Що з боєм Усик – Ф'юрі

Очікувалось, що після перемоги над Джошуа Усик буде битися із Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона. Втім, умовою Тайсона є бій у грудні цього року, однак Олександр вже не планує виходити в ринг у 2022 році.

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При цьому промоутер Ф'юрі допустив, що бій з Усиком може пройти у березні наступного року. Очікується, що якщо бій проти Тайсона зірветься, то претендентом на поєдинок з Олександром буде Деонтей Уайлдер.