Ф'юрі дав зухвалий прогноз на реванш Усика та Джошуа
Джерело:твітер Тайсона Ф'юрі
Чемпіон світу з боксу у суперважкому дивізіоні за версією WBC Тайсон Ф'юрі продовжує проводити словесні атаки на своїх можливих опонентів. Черговою "жертвою" британця став Дерек Чісора.
"Циганський король" записав відеозвернення до співвітчизника Дерека Чісори, в якому, зокрема, повідомив, що Ентоні Джошуа буде розбитий Олександром Усиком у реванші.
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"Ніколи навіть за мільйон років! Найкрутіші боксери не змогли мене розбити – ні Володимир Кличко, ні бодібілдер (Деонтей Уайлдер, – ред.), мій друг.
А Усик розмаже Джошуа в реванші. Швидше нокаутом, навряд чи по очках. Але лише один є непереможний боєць – Циганський король Тайсон Ф'юрі", – безапеляційно заявив він.
Усик може провести бій з Ф'юрі: що відомо
- У жовтні 2021 року Ф'юрі після перерви в понад рік повернувся у ринг та нокаутував Деонтея Уайлдера. Команда Тайсона та сам боксер все частіше почали говорити про бій з володарем поясів WBO, WBA, IBF Олександром Усиком.
- У WBC були готові дозволити Ф'юрі провести бій з Усиком за звання абсолютного чемпіона світу. На організацію поєдинку виділили місяць.
- Водночас у WBC попередили, що Тайсону доведеться битися проти Уайта, якщо він не домовиться з Усиком.
- На заваді поєдинку Олександра й Тайсона став Ентоні Джошуа, з яким українець має провести реванш.