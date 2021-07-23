Ф'юрі дав несподіваний прогноз на бій Усик – Джошуа
Джерело:ютуб-канал Pep Talk UK
Британський тренер Пітер Ф'юрі поділився думкою про поєдинок між українцем Олександром Усиком (18-0, 13 KO) і чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).
Дядько чемпіона світу за версією WBC в хевівейті Тайсона Ф'юрі заявив, що бій може скластися в будь-яку сторону, але невелику перевагу все ж віддав британцеві.
Важливо Офіційно: бій Усик – Джошуа відбудеться 25 вересня
Я думаю, що це хороший бій. Це протистояння технічного боксера проти великого і чемпіона світу з ударом. Буде цікаво подивитися цей бій. Цей поєдинок не буде легким. Потрібно віддати невелику перевагу Джошуа, тому що він більший, у нього є міць. Але однієї потужності недостатньо, адже ти повинен ще донести удар,
– сказав він.
"Усик не простак, це точно. Мені здається, що бій буде дуже близьким, але я злегка схиляюся в бік Джошуа. Однозначно досвід Джошуа не стане проблемою для Усика, тому що у нього більше досвіду. Він був таким же гарним любителем, як і Ентоні, абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі, провів кілька боїв в хевівейті, так що це буде найкраща версія Усика", – заявив Пітер Ф'юрі.
Усик – Джошуа: коли бій
- Бій Усик – Джошуа відбудеться у Лондоні на арені футбольного клубу Тоттенхем. Боксери вийдуть на ринг 25 вересня.
- Прихильники боксу зможуть заповнити стадіон на усі 100%. Все через те, що у Великій Британії послабили карантинні обмеження.
- У контракті боксерів нібито є пункт про реванш. Однак другий бій буде лише у тому випадку, якщо Ентоні Джошуа поступиться українському боксеру.