"Це далеко не бокс": промоутер Усика розкритикував бій Ф'юрі – Чісора, який нагадував виставу

Тайсон Ф'юрі так і залишився непереможним боксером для Дерека Чісори. Фінал трилогії закінчився з ідентичним рахунком, як і дві попередні зустрічі цих боксерів.

Головний бій вечора боксу більше нагадував не бокс, а якусь комедію. Все у першому раунді поєдинок можна було закінчувати та присуджувати перемогу Ф'юрі. Однак Чісора напав на настил, підіймався на ноги та мужньо витримував удари "Циганського короля". У 10-му раунді суддя сам припинив побиття Чісори.

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Красюк: Як сказав Усик, це був дорогий спаринг

Це далеко не той поєдинок, якого так очікували прихильники боксу. Сумне видовище від Ф'юрі та Чісори. Двобій на "Тоттенхем Арені" відвідав й Олександр Усик та його промоутер Олександр Красюк. Останній розкритикував зустріч Ф'юрі та Чісори.

Я не знаю, як це прокоментувати. Я маю на увазі, що шаную обох хлопців, обох джентльменів. Але те, що сталося, що ми побачили, – це далеко не бокс. Як сказав Усик, це був дорогий спаринг,

– заявив Красюк.

Також промоутер українця вважає, що поразка від Ф'юрі не поставить крапку на кар'єрі поваленого Чісори.

Хтось зрозумів, що Ф'юрі кричав Усику після бою? Так, ми відчули енергію, але не розібрали слова. Ми йдемо за званням абсолютного чемпіона, а що буде далі відомо одному богу. Я не думаю, що це кінець для Дерека Чісори. Він воїн, чоловік із великим серцем. Він, як і раніше, може продовжувати. Чісора бився за звання чемпіона світу за версією WBC. То була не вулична бійка, а серйозний титульний бій,

– додав промоутер Усика.

Нагадаємо, що після поєдинку Ф'юрі викликав на ринг Усика. Олександр без вагань підійнявся до канатів та з посмішкою на обличчі вислуховував сміливі заяви Тайсона.

Цікаво, що Ф'юрі не хотів чекати 2023 року, щоб повернутись у ринг. Саме тоді свій бій за абсолют хотів провести Усик. Після чого Тайсон пропонував бій Ентоні Джошуа, який програв два бої Олександру, той погодився, але щось не склалось між британцями. Тому "Циганський король" знайшов заміну Усику в обличчі Чісори.