Футзальний клуб ХІТ переказав українській армії 3 мільйони гривень

Київський футзальний клуб ХІТ вирішив віддячити українській армії за гідну відсіч російським окупантам. На потреби нашим захисникам було відправлено 3 мільйони гривень.

Допомога для української армії

Столична команда у парі з компанією "Еней" фінансово допомогли українській армії, яка веде боротьбу з російським агресором. Кожна допомога нашим захисникам зараз вітається.

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Три мільйони гривень надійшли на потреби армії України. Про це повідомив президент футзального ХІТа Володимир Котляр.

У клубі вірять у Збройні сили України та будуть всіляко допомагати боронити Батьківщину від фашистсько-російських загарбників.

ХІТ закликав усіх допомагати українській армії.

Українські футболісти, які грають за кордоном, розпочали збір коштів для наших захисників. Ініціатором став Сергій Ребров. Вже понад 16 мільйонів гривень підуть на потреби армії.

Відзначимо, що легенда ХІТа Сергій Чепорнюк записався до територіальної оборони Києва, щоб захищати рідну країну.

З такою єдністю Україна точно переможе злого безсердечного окупанта.

До початку війни київський клуб встиг зіграти 17 матчів, у яких здобув 38 очок. ХІТ йде третім у турнірній таблиці Екстра-ліги.

Попереду лише лідер херсонський Продесім та Ураган із Івано-Франківська. Відставання складає 6 та 4 пункти відповідно.

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