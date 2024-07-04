Київський ХІТ дізнався суперників у футзальній Лізі чемпіонів: коли і де відбудуться матчі

У швейцарському Ньону відбулося жеребкування футзальної Ліги чемпіонів. Своїх суперників в турнірі отримав чемпіон України київський ХІТ.

Представник України стартуватиме зі Шляху А основного раунду. Київський ХІТ волею жереба опинився в групі 1, де кожен суперник – чемпіон своєї країни, пише 24 Канал.

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Суперники чемпіона України

Чемпіон України зіграє проти іспанської Картахени, бельгійського Андерлехту та польського Рекорду. Команди розіграють три путівки до еліт-раунду в рамках мінітурніру в Бельгії. Господарем буде Андерлехт.

Матчі відбудуться у Бельгії з 22 по 27 жовтня. Три найкращі команди квартету вийдуть до еліт-раунду. Його жеребкування відбудеться наприкінці жовтня.

Результати жеребкування футзальної Ліги чемпіонів / фото АФУ

Як ХІТ виступив у минулому розіграші ЛЧ