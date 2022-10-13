Футзалістка збірної України продала історичну медаль Євро, щоб зібрати гроші для ЗСУ

Голкіперка збірної України з футзалу Вікторія Кислова стала однією з авторок історичного тріумфу жіночої команди на чемпіонаті Європи-2022. Футзалістка відзначилась хорошим вчинком, який заслуговує оплески.

Вікторія Кислова виставила історичну бронзову нагороду на благодійний розіграш. Усі виручені гроші повинні були піти на потреби українських військових.

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Медаль залишилась у власниці

12 жовтня голкіперка оголосила суму, яку вдалось зібрати за аукціон. 150 тисяч гривень віддали за найпам'ятнішу медаль у кар'єрі футзалістки. Такий лот від Вікторії викупив український спортивний портал Sport.ua. Наші "колеги по цеху" не лише перерахували більшу суму, ніж було виручено, а й залишили нагороду у її авторки.

Частина суми пішла на допомогу придбання двох автомобілів – 75 тисяч. Цікаво, що ці кошти пішли на допомогу збору, який розпочав футзаліст чоловічої збірної України Євген Сірий.



Історична медаль Євро-2022 з футзалу / Фото Вікторії Кислової

25 тисяч гривень воротарка "синьо-жовтих" перевела на рахунок "Українського жіночого батальйону" для купівлі необхідних речей для захисників.

Ще за 29 800 гривень закупили дощовики та грілки для бійців, які щодня у дощ та спеку боронять нашу країну від ворога.

Ще 10 тисяч були переведені на реабілітацію пораненого військового. У скарбничці Кислової залишилось ще 10 тисяч, які вже незабаром знайдуть своє призначення та будуть наближати допомогу України у війні проти Росії.

Як збірна України здобула історичну медаль Євро-2022