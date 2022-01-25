Футзаліст збірної України не влучив у порожні ворота на Євро-2022: епічне відео
25 січня 2022 , 12:55Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У 2-му турі групового раунду чемпіонату Європи з футзалу збірна України перемогла Сербію з рахунком 6:1. Наша команда втретє в історії виграла матч фінальної частини Євро з різницею в п'ять м'ячів.
Рахунок на табло міг бути більшим – зокрема, чудовий момент запоров український гравець Ігор Корсун.
Як це було Збірна України розгромила Сербію на чемпіонаті Європи з футзалу: "синьо-жовті" забили 6 голів
Підхопивши м'яч у центрі, футзаліст з усіх ніг побіг до порожніх воріт, але надто далеко відпустив снаряд і шокував глядачів. Тим не менш, своє прізвище в список Корсун, який забивав, все-таки вніс.
Дивіться відео епічного промаху Корсуна:
Що чекає на Україну далі
- У першому турі українці несподівано поступилися нідерландській команді з рахунком 2:3, а у паралельному матчі серби програли португальцям 4:2.
- Зараз Україна, Нідерланди та Португалія мають у своєму активі по 3 залікові пункти, тоді як команда із Сербії поки не заробила жодного балу, остаточно втративши шанси на вихід із групи.
- Вирішальні поєдинки у групі відбудуться 28 січня (21:30 за київським часом, "синьо-жовті" зіграють проти Португалії). Україна шість разів поспіль виходила до плей-офф футзального Євро.