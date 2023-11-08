"Дуже нагадує випадок між Рамосом та Салахом": відомий лікар дав прогноз щодо повернення Сікана

У вівторок, 7 листопада, донецький Шахтар зіграв матч четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2023/2024. На умовно домашньому полі в Гамбурзі "гірники" приймали іспанську Барселону.

Підопічні Маріно Пушича створили справжню сенсацію та переграли лідера квартету з рахунком 1:0. Переможним взяттям воріт відзначився Данило Сікан.

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Прогноз лікаря щодо відновлення Сікана

Проте для героя матчу поєдинок закінчився не найкращим чином. Він не зміг його дограти до кінця через пошкодження плеча, яке отримав у першій половині другого тайму. Тому на 62-й хвилині був замінений на Кевіна Келсі.

Футбольний лікар Дмитро Бабелюк оперативно прокоментував травму. Він розповів, що трапилося у форварда із плечем та дав прогноз щодо його повернення на поле.

"Суглоб Данила не витримав прийому Крістенсена, який схопив гравця і поклав на газон, додавши своєї ваги зверху. Сікан провів на полі ще декілька хвилин, постійно перевіряючи плече, а потім відповз за межі поля, де просигналізував лікарям клубу, що не зможе продовжувати гру.

Ситуація Данила дуже нагадує випадок між Рамосом та Салахом у фіналі ЛЧ, коли Рамос так само поклав на газон єгиптянина, травмувавши плече. Це точно не вивих, не перелом ключиці, не критичні проблеми.

За місцем травми та механізмом, скоріш за все, гравець ушкодив акроміо-ключичне зʼєднання (AC joint). Це невеликий суглоб, який зʼєднує між собою ключицю й лопатку та є критичним для руху руки у плечі.



Дуже болюча травма, яка значно обмежує рухи, але дуже рідко вимагає оперативного втручання. Скоріш за все, гравець пропустить декілька тижнів, але зможе зіграти до зимової паузи,

– написав Бабелюк.

Зазначимо, що у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів Данило Сікан є найкращим бомбардиром Шахтаря. Він забив три з шести голів "гірників" та перебуває у топ-10 серед усіх голеадорів турніру в сезоні-2023/2024.

Наразі "гірники" посідають третє місце в турнірній таблиці групи H з 6 набраними пунктами. Свій наступний матч Шахтар зіграє 28 листопада проти бельгійського Антверпена, який програв усі свої 4 матчі.