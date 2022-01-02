Футбольний "козир" Миколенка, який привабив Евертон
Джерело:Footboom
Евертон офіційно оголосив про трансфер Віталія Миколенка. Скаут Алекс Великих розповів, що такого англійський клуб розгледів у вже ексдинамівцю.
Великих: У нього є усі характеристики
Футбольний спеціаліст прокоментував перехід Віталія Миколенка в Евертон. Алекс Великих назвав особливість захисника, яка виділила його поміж інших гравців Динамо.
До речі Не Миколенком єдиним: Динамо може продати ще одного лідера
На думку скаута, футболіст зробив правильний вибір, прийнявши рішення покинути український чемпіонат. Миколенку лише 22 роки, а за його спиною вже є великий досвід ігор на міжнародному рівні. Цей перехід повинен позитивно вплинути на збірну України.
Миколенко – це футболіст, який зробив великий правильний вибір у своїй кар'єрі. На позиції крайнього захисника у нього є всі характеристики, необхідні сучасному топовому гравцю, а його атакувальні підключення стали візитною карткою, і саме цей елемент є тим, що привертає увагу клубів з топових європейських чемпіонатів. В цьому випадку Евертона,
– заявив скаут.
Великих додав, що хтось із гравців обирає банківські рахунки, а Миколенко надав перевагу невідомості європейського досвіду.
Що відомо про трансфер Миколенка в Евертон
- У перший день нового 2022 року Евертон оголосив про підписання Миколенка.
- Віталій уклав із "ірисками" довготривалу угоду до 30 червня 2026 року.
- Захисник виступатиме в англійському клубі під 19-м номером.
- Клуб АПЛ заплатив за трансфер понад 20 мільйонів євро.
- Миколенко зворушливо попрощався з Динамо та дав перший коментар після переходу.