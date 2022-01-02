Футбольний "козир" Миколенка, який привабив Евертон

Евертон офіційно оголосив про трансфер Віталія Миколенка. Скаут Алекс Великих розповів, що такого англійський клуб розгледів у вже ексдинамівцю.

Великих: У нього є усі характеристики

Футбольний спеціаліст прокоментував перехід Віталія Миколенка в Евертон. Алекс Великих назвав особливість захисника, яка виділила його поміж інших гравців Динамо.

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На думку скаута, футболіст зробив правильний вибір, прийнявши рішення покинути український чемпіонат. Миколенку лише 22 роки, а за його спиною вже є великий досвід ігор на міжнародному рівні. Цей перехід повинен позитивно вплинути на збірну України.

Миколенко – це футболіст, який зробив великий правильний вибір у своїй кар'єрі. На позиції крайнього захисника у нього є всі характеристики, необхідні сучасному топовому гравцю, а його атакувальні підключення стали візитною карткою, і саме цей елемент є тим, що привертає увагу клубів з топових європейських чемпіонатів. В цьому випадку Евертона,

– заявив скаут.

Великих додав, що хтось із гравців обирає банківські рахунки, а Миколенко надав перевагу невідомості європейського досвіду.

Що відомо про трансфер Миколенка в Евертон