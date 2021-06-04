Футбольний клуб Кадирова поскаржився на санкції США: не можуть купити екіпірування

Міністерство фінансів США ще у 2020 році розширило санкції щодо лідера Чечні Рамзана Кадирова. Окрім нього та його родини, під санкції потрапили і його активи. Серед них і футбольний клуб Ахмат з Грозного.

Окрім футбольного клубу Ахмат, під санкції потрапили і бійцівський клуб та чемпіонат, які пов'язують з Кадировим.

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Вся власність Кадирова і юросіб, пов'язаних з ним, що розміщені в США або на території дії законів США, повинні бути заблоковані та вилучені. Крім того, громадянам і компаніям США забороняється взаємодіяти з особами, які потрапили в санкційні списки. Забороняється будь-яка співпраця: від ділових взаємодій до надання фінансової допомоги.

Через сім місяців після запровадження санкцій, головний тренер Ахмата Андрій Талалаєв поскаржився на санкції. Адже клуб навіть не може оплатити трансфер гравця з іноземного клубу.

"Є проблеми з усіма закордонними компаніями. Через них ми навіть міняємо екіпірувальника. Не можемо користуватися WyScout, залишився тільки InStat. Не можемо користуватися Huddle. У нас до неї всі були підключені, туди кожен гравець може зайти і подивитися свої показники", – поскаржився Андрій Таталаєв в коментарі "Чемпіонату".

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