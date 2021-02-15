Футбольні зірки України-2020: усі переможці

У понеділок, 15 лютого, відбулася церемонія вручення нагород щорічної премії "Футбольні зірки України-2020", яку організовує Українська асоціація футболу (УАФ) спільно з Всеукраїнською асоціацією футболістів.

Під час церемонії були оголошені переможці в ряді номінацій. Також були вручені спеціальні нагороди за особливий внесок в розвиток футболу в Україні.

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Усі переможці "Футбольних зірок України-2020"

Найкращий молодий гравець – Ілля Забарний (Динамо, Київ);

Найкращий гравець із футзалу серед жінок – Ксенія Гриценко (Ель-Кувейт, Кувейт);

Найкращий гравець із футзалу серед чоловіків – Петро Шотурма (Продексім, Херсон);

Найкращий тренер чоловічих команд, що працює за кордоном – Сергій Ребров (Ференцварош, Угорщина);

Найкращий футболіст-легіонер, що грає в Україні – Тайсон (Шахтар, Донецьк).

Найкращий тренер України серед головних тренерів жіночих клубних команд – Роман Заєв (Восход, Стара Маячка);

Найкращий тренер України серед головних тренерів чоловічих клубних команд – Віктор Скрипник (Зоря, Луганськ);

Найкращий футболіст-легіонер, що грає за кордоном – Руслан Маліновський (Аталанта, Італія)

Найкращий гравець із пляжного футболу серед жінок – Марія Тихонова (СК Мрія-2006, Одеська обл.);

Найкращий гравець із пляжного футболу серед чоловіків – Максим Войток (ВІТ, Київ);

Символічна збірна України. Жінки – Самсон, Філенко, Вороніна, Басанська, Подольська, Апанащенко, Левицька, Христюк, Йог-Етауф, Кравчук, Бойченко ;

; Символічна збірна України. Чоловіки – Бущан, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Додо, Степаненко, Шапаренко, Буяльський, Тайсон, Циганков, Шахаб ;

; Найкращий гол України – Геннадій Пасіч (Верес, Рівне);

(Верес, Рівне); Найкраща футболістка України – Дар'я Апанащенко (Житлобуд-1, Харків);

Найкращий футболіст України – Віктор Циганков (Динамо, Київ).

Трійки претендентів та переможця обирали серед гравців, що виступають у чемпіонатах України, шляхом незалежного голосування серед представників усіх клубів ПФЛ та УПЛ, а саме: тренерів, капітанів та представників пресслужби.

Цього року церемонія "Футбольні зірки України" відбулася під акомпанемент піаніста-віртуоза Євгена Хмари, який виконував державний гімн перед матчем Україна – Іспанія на НСК "Олімпійський".