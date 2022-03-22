Футболістки національної збірної вийшли з прапорами України на матчі у Туреччині та Італії
22 березня 2022 , 17:57Читать новость на русском
Джерело:УАФ
Українські футболістки підтримали свій народ в час, коли він чинить опір військам Росії, які 24 лютого здійнили ворожий напад на території України.
Боряться за Україну на спортивному фронті
У Туреччині гравчині Фомгету Любов Шматко, Дарія Апанащенко, Юлія Шевчук та Ольга Овдійчук вийшли на матч проти Фенербахче з прапорами України.
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Таку ж акцію провела Дарія Кравець в Італії, коли в складі Фіорентини вийшла з жовто-синім стягом на матч проти Верони.
Дарія Кравець / Фото УАФ