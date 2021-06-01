Футболістів збірної України на матчі представлятимуть дитячими малюнками

У четвер, 3 червня, збірна України зіграє товариський матч проти збірної Північної Ірландії. Перед грою на стадіоні представлятимуть гравців. Замість традиційних фотографій футболістів, організатори вирішили використати дитячі малюнки.

Використають ті малюнки, які діти надішлють до Української асоціації футболу.

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Для цього треба:

намалювати одного з футболістів, який зараз готується до Євро-2020 в складі збірної України;

зробити фото малюнка;

надіслати його УАФ в facebook.

Одинадцять найкращих робіт, на яких будуть зображені гравці стартового складу збірної на матч Україна – Північна Ірландія, будуть використані для їх представлення на табло "Дніпро арени".

Окрім того, гравці національної збірної серед одинадцяти найкращих робіт першого етапу оберуть одну, автор якої отримає м’яч з автографами усіх збірників.