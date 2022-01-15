Футболісти збірних Гани й Габону влаштували масовий "заміс" на Кубку Африки: відео бійки

Кубок африканських націй продовжує "тішити" скандальними інцидентами. Цього разу відзначилися футболісти збірних Гани й Габону, які влаштували масову бійку.

Дикість на Кубку Африки

Поєдинок Гани та Габону на груповому етапі Кубка Африки закінчився нічиєю 1:1. Габонській команді вдалося вирвати нічию на 88-й хвилині поєдинку.

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Камбек Габону неабияк розгнівав збірну Гани. Після матчу головна зірка ганців Андре Аю вирішив з'ясовувати стосунки з арбітром, коли інші гравці – з футболістами Габону.

Арбітр покарав двох футболістів Гани: якщо Джозеф Пейнтсіл отримав гірчичник, то Бенджамін Тетте був вилучений з поля.

Тетте вийшов на футбольне поле в компенсований час і відразу отримав червону картку за удар в обличчя суперника.

Найцікавіше, що футболіст Гани після брудного удару втік у роздягальню. Футболісту Арсеналу Томасу Партею довелося піти за партнером, щоб він зміг отримати вилучення та піти назад.

В останньому турі Гана зіграє з Коморськими островами. Та навіть перемога не гарантує Гані вихід у наступну стадію. У групі С лідирують Марокко та Габон.