Футболісти збірної України похвалились світлиною зі скандальним репером із Росії

Гравці збірної України насолоджуються відпочинком після Євро-2020. Роман Яремчук та Віталій Миколенко зробили спільне фото з російським репером Бастою.

Фото, яке піддасться критиці

Українські футболісти навіть на відпочинку не можу один без одного. Нападник Роман Яремчук та захисник Віталій Миколенко у компанії сімей відпочивають у Туреччині.

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Під час прогулянки у Кемері гравці зустріли російського репера Басту. Українці скористались можливістю та зробили спільне фото. Знімок на своїй сторінці в інстаграмі виклав Миколенко. Дружина Яремчука також опублікувала у своєму профілі фото з російською зіркою.



Футболісти України з Бастою / Скриншот із інстаграму Миколенка

Нагадаємо, що раніше українські боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко зробили подарунок Басті – подарували фірмову футболку та бейсболку з надписом: "Lomus".

Скандальний репер