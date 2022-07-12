Конте влаштував пекельне тренування футболістам Тоттенхема: дехто з гравців втратив свідомість

Тоттенхем відправився на тренувальний збір до Південної Кореї. Наставник "шпор" Антоніо Конте не шкодує своїх підопічних на тренуваннях.

Тренування до втрати свідомості

52-річний фахівець проводить перший передсезонний збір в якості тренера Тоттенхема. З перших днів він серйозно зайнявся фізичною формою своїх футболістів, пише 24 канал.

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У неділю, 10 липня, "шпори" прибули до Південної Кореї і в перші 24 години вже провели три тренувальні сесії.

Після розминки та деякої роботи з м'ячем, гравці розділилися на дві команди та виконували різні ігрові вправи: гра з одними воротам, на вузькому полі, у два дотики, і так далі.

Потім команда приступила до спринт тренувань під керівництвом фітнес тренера Джан П'єро Ветроне, який отримав прізвисько "морпіх" за свої жорсткі методи.

Зауважимо, що тренування проходило за тридцятиградусною спекою та підвищеною вологістю. Для Харрі Кейна та Сона Хин Міна, які повернулися до команди пізніше через матчі збірних, це були перші повноцінні тренування.

Важкі навантаження та особливі погодні умови першими вдарили саме по Кейну. Форвард впав на поле під час тренування, його знудило і тільки після консультацій з медичним штабом та короткого перепочинку з холодним рушником на шиї, Кейн повернувся до загальної групи.

Вимушено припиняли вправи Сон, Моура, Біссума та інші.

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Закінчилося двогодинне тренування бігом – 42 кола по стадіону. Таким гравцям як Кейн та Сон, які приєдналися до команди пізніше, було дозволено пробігти 30 кіл. У лідерах 42-кругової групи були Трой Перротт, Браян Хіль, Девінсон Санчес та Папе Матар Сарр.

Попри повну втому та знемогу, футболісти знайшли в собі сили привітати вболівальників на трибунах після закінчення заняття.

Свій перший матч у Південній Кореї Тоттенхем зіграє 13 липня проти збірної всіх зірок K-ліги. 16 липня "шпори" зустрінуться із Севільєю.