Футболісти "Манчестер Сіті" Бенжамен Менді та Ерік Ляпорт підтримали українського футболіста Олександра Зінченка після помилки в матчі 33-го туру АПЛ проти "Саутгемптона" (0:1).

Зінченко попросив вибачення у вболівальників і партнерами в Instagram, Менді і ще кілька футболістів "містян" оцінили цей вчинок.

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Помилка Зінченка

Зінченко провів повний матч проти "Саутгемптона". У моменті з пропущеним голом "містян" Зінченко втратив м'яч.

Та слід звернути увагу, що Олександр прийняв єдине правильне рішення під час епізоду.

Зінченко опинився під пресингом і нічого не міг вдіяти. Натомість слід говорити про помилку Едерсона, який покинув ворота і пропустив майже з центру поля.

Як повідомляв Спорт 24, за оцінкою InStat, Зінченко провів свій найкращий матч у цьому сезоні АПЛ.

Олександр став найкращим у складі "Сіті" в матчі зі "святими". На рахунку Зінченка 154 ТТД з браком 14%, 121 пас, 12 флангових передач, 16 підбирань.

Саутгемптон – Манчестер Сіті відеоогляд