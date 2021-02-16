Матч під загрозою: футболісти Брюгге захворіли на COVID-19 перед поєдинком з Динамо

Суперник київського Динамо в 1/16 фіналу Ліги Європи бельгійський Брюгге перед візитом до Києва залишився без декількох футболістів через зараження коронавірусом.

15 лютого з симптомами коронавірусу на самоізоляцію у терміновому порядку був відправлений півзахисник Шарль Де Кетеларе.

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За інформацією джерела, подібні симптоми стали проявлятися й у інших представників клубу. 15 лютого команда у повному складі здала додаткові тести, результати яких, щоправда, поки невідомі.

До слова, раніше COVID-19 діагностували у нідерландського захисника Стефано Денсвіла та хорватського оборонця Матея Мітровіча.

Матч 1/16 фіналу Ліги Європи між Динамо та Брюгге запланований на найближчий четвер, 18 лютого. Початок зустрічі о 19:55.

Крім того, в "Брюгге" уважно стежать за погодними умовами в Києві, оскільки в день матчу очікується серйозний мороз. Якщо температура сягне позначки мінус 15 градусів, команди можуть відмовитися від проведення зустрічі.