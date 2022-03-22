Футболісти в Аргентині втікали з поля під щитами поліції: все через розлючених фанатів

Дербі у чемпіонату Аргентини між Рівер Плейтом та Бока Хуніор завжди привертають шалену увагу зі сторони фанатів. Цього разу уболівальники господарів ледь не помстились гравцям суперника після поразки.

Дика поведінка фанатів

Бока Хуніорс вдалось мінімально обіграти Рівер Плейт 0:1. Єдиний гол на 54-й хвилині пекельної зустрічі забив Себастьян Вілья.

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Поразка не на жарт розлютила фанатів Рівера. На трибунах було справжнє вогняне пекло, яке зробили уболівальники з використанням фаєрів. Від їх гніву ледь не дісталось футболістам Бока Хуніорс. У них почали летіти сторонні предмети з трибун, коли ті покидали поле.

Врятувала гостей лише поліція, яка чергувала на матчі. Прапоохоронні щитами прикривали футболістів Боки до самого підтрибунного приміщення.

Бока Хуніорс після поразки з 14 очками посідає 2-ге місце у групі "В".

Переможець матчу Рівер Плейт йде четвертим, маючи у своєму активі 13 пунктів у групі "А".



Жахлива поведінка фанатів / ​Фото з твітера B/R Football



Пекло на трибунах Рівера / ​Фото з твітера B/R Football