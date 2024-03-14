Зроблено запит на екстрадицію: лідера московського Спартака заарештували в Дубаї
Джерело:De Telegraaf
Нідерландський футболіст Квінсі Промес неодноразово мав проблеми з законом. Щодо його порушень є 2 вироки суду та вже зовсім скоро гравець Спартака може надовго опинитися за ґратами.
З кінця лютого 32-річний вінгер перебував в ОАЕ під домашнім арештом. Його затримала місцева влада за те, що гравець московського клубу залишив місце ДТП.
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Продовження кар'єри під питанням
Але справи футболіста різко погіршилися 13 березня. Квінсі Промеса перевели під варту після запиту прокуратури Нідерландів на екстрадицію скандального гравця.
Річ у тім, що на батьківщині щодо правопорушень вінгера Спартака є два вироки суду Амстердама. Його визнали причетним до контрабанди кокаїну загальною вагою 1370 кілограмів та винним у нанесенні ножового поранення двоюрідному брату на вечірці.
Сумарно футболіст за ці злочини має провести за ґратами 7.5 років. У Промеса ще залишається можливість оскаржити потенційне рішення про екстрадицію.
Зазначимо, що колишній футболіст збірної Нідерландів довгий час свідомо переховувався в Росії, щоб не опинитися у в'язниці. Він грав за Спартак з 2014 по 2018 рік, а коли його вперше засудили, то знову повернувся в Москву, де його не могли дістати нідерландські правоохоронці.
Що відомо про кар'єру Квінсі Промеса
- У Нідерландах грав за Гоу Ехед Іглз, Твенте й Аякс, з останніми вигравав національний Суперкубок
- 1 сезон провів за Севілью
- Більшу частину кар'єри грав у Спартаку, з яким виграв 3 титули
- За російський клуб провів 235 матчів, у яких забив 114 голів та віддав 59 асистів. Чинний контракт зі Спартаком чинний до 30 червня 2025 року
- За збірну Нідерландів зіграв 50 матчів (7 забитих м'ячів та стільки ж результативних передач).