Зроблено запит на екстрадицію: лідера московського Спартака заарештували в Дубаї

Нідерландський футболіст Квінсі Промес неодноразово мав проблеми з законом. Щодо його порушень є 2 вироки суду та вже зовсім скоро гравець Спартака може надовго опинитися за ґратами.

З кінця лютого 32-річний вінгер перебував в ОАЕ під домашнім арештом. Його затримала місцева влада за те, що гравець московського клубу залишив місце ДТП.

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Продовження кар'єри під питанням

Але справи футболіста різко погіршилися 13 березня. Квінсі Промеса перевели під варту після запиту прокуратури Нідерландів на екстрадицію скандального гравця.

Річ у тім, що на батьківщині щодо правопорушень вінгера Спартака є два вироки суду Амстердама. Його визнали причетним до контрабанди кокаїну загальною вагою 1370 кілограмів та винним у нанесенні ножового поранення двоюрідному брату на вечірці.

Сумарно футболіст за ці злочини має провести за ґратами 7.5 років. У Промеса ще залишається можливість оскаржити потенційне рішення про екстрадицію.

Зазначимо, що колишній футболіст збірної Нідерландів довгий час свідомо переховувався в Росії, щоб не опинитися у в'язниці. Він грав за Спартак з 2014 по 2018 рік, а коли його вперше засудили, то знову повернувся в Москву, де його не могли дістати нідерландські правоохоронці.

Що відомо про кар'єру Квінсі Промеса