Сделан запрос на экстрадицию: лидера московского Спартака арестовали в Дубае
Источник:De Telegraaf
Нидерландский футболист Квинси Промес неоднократно имел проблемы с законом. По его нарушениям есть 2 приговора суда и уже совсем скоро игрок Спартака может надолго оказаться за решеткой.
С конца февраля 32-летний вингер находился в ОАЭ под домашним арестом. Его задержали местные власти за то, что игрок московского клуба покинул место ДТП.
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Продолжение карьеры под вопросом
Но дела футболиста резко ухудшились 13 марта. Квинси Промеса перевели под стражу после запроса прокуратуры Нидерландов на экстрадицию скандального игрока.
Дело в том, что на родине по правонарушениям вингера Спартака есть два приговора суда Амстердама. Его признали причастным к контрабанде кокаина общим весом 1370 килограммов и виновным в нанесении ножевого ранения двоюродному брату на вечеринке.
Суммарно футболист за эти преступления должен провести за решеткой 7.5 лет. У Промеса еще остается возможность обжаловать потенциальное решение об экстрадиции.
Отметим, что бывший футболист сборной Нидерландов долгое время сознательно скрывался в России, чтобы не оказаться в тюрьме. Он играл за Спартак с 2014 по 2018 год, а когда его впервые осудили, то снова вернулся в Москву, где его не могли достать нидерландские правоохранители.
Что известно о карьере Квинси Промеса
- В Нидерландах играл за Гоу Эхед Иглз, Твенте и Аякс, с последними выигрывал национальный Суперкубок
- 1 сезон провел за Севилью
- Большую часть карьеры играл в Спартаке, с которым выиграл 3 титула
- За российский клуб провел 235 матчей, в которых забил 114 голов и отдал 59 ассистов. Действующий контракт со Спартаком действует до 30 июня 2025 года
- За сборную Нидерландов сыграл 50 матчей (7 забитых мячей и столько же результативных передач).