Футболіст збірної України Зубков більше не зіграє на Євро-2020

Збірна України 29 червня зіграє в 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції. Вінгер Олександр Зубков не допоможе команді.

Травма, яка завадила проявити себе на Євро-2020

Правий вінгер збірної України Олександр Зубков завершив для себе виступи на чемпіонаті Європи-2020. У його активі лише 13 хвилин у матчі з Нідерландами.

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За інформацією журналіста Олександра Денисова, футболіст більше не зможе зіграти у "синьо-жовтій" футболці на цьому турнірі. Все через травму, яку українець отримав у стартовому поєдинку проти "помаранчевих".

Є одна не дуже хороша новина. Я говорив з Андрієм Шевченком: "Зубков? Він не зможе більше грати на Євро-2020". Олександр залишається у збірній, щоб не сидіти вдома, тут він і з тренерами та медперсоналом. Тобто, йому так легше – після травми швидше відновиться і підготується до сезону. Але однією інтригою щодо складу точно менше – на жаль, Зубков не допоможе збірній на Євро-2020,

– сказав Денисов.

В УАФ також повідомили, що Зубков займається за індивідуальним графіком. Гравець продовжує виконувати бігові вправи, наближаючи своє повернення до роботи з м’ячем.

Як Зубков отримав травму на Євро-2020

Матч проти Швеції відбудеться у вівторок, 29 червня, у Глазго (Шотландія). Початок зустрічі на стадіоні "Гемпден Парк" о 22:00. Цікаво, що саме шведи вивели Україну у плей-офф Євро-2020.

Вже на старті поєдинку проти нідерландів Зубков був змушений достроково покинути футбольне поле. Олександр в ігровому епізоді отримав пошкодження. Замість нього на газон вийшов Марлос, який був замінений у другій 45-хвилинці. Зубков провів у матчі лише 13 хвилин.

Після зустрічі стало відомо, що відновлення українського футболіста триватиме близько 2-3 тижнів. Гравець пропустив усі наступні поєдинки збірної України.