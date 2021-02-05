Футболіст збірної України перейшов у хорватський клуб

Футболіст збірної України Євген Чеберко змінив клубну прописку. Новим клубом захисника став хорватський Осієк.

Осієк у п'ятницю, 5 лютого, оголосив про підписання українського захисника Євгена Чеберко.

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Деталі трансферу не повідомляється. За інформацією Transfermarkt, ЛАСК віддав Чеберка в оренду до літа 2022.

Що відомо про Чеберка?

23-річний гравець перейшов з луганської Зорі в австрійський ЛАСК влітку 2020 року. Transfermarkt оцінив трансфер у 300 тисяч євро.

За цей час Чеберко провів всього 7 матчів за австрійський клуб. Також в активі Чеберка один матч у складі збірної України.

Новий клуб Чеберка Осієк займає друге місце в чемпіонаті Хорватії. За команду виступає українець Дмитро Льопа.



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