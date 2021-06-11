Футболіст збірної України повернувся у Лудогорець

Футболіст збірної України Ігор Пластун офіційно змінив клубну прописку. З нового сезону центральний оборонець знову буде виступати за болгарський Лудогорець.
Лудогорець не розкриває деталі трансферу
Ігор Пластун 11 червня офіційно став гравцем Лудогорця. Інформація про деталі переходу й контракту не уточнюється.
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30-річний футболіст відразу ж приступить до підготовки команди до нового сезону в Австрії.
Дуже радий повернутися у Лудогорець. Ця команда дала мені багато чого. Сподіваюся домогтися такого ж успіху. Чому б і не більшого?
– прокоментував Пластун повернення.
- Слід зауважити, що за даними Transfermarkt контракт Пластуна з Гентом чинний до 30 червня 2022 року. Тому не відомо, на яких умовах гравець перейшов у Лудогорець.
Що відомо про Пластуна
- Ігор виступав за бельгійський Гент з 2018 року. За цей час він зіграв 87 поєдинків, в яких забив 4 голи і віддав 3 результативні передачі.
- За Лудогорець Пластун грав з 2016 до 2018 року. Ігор – колишній гравець львівських Карпат та київської Оболоні. За збірну України зіграв 4 матчі.