Футболіст збірної України повернувся у Лудогорець

Футболіст збірної України Ігор Пластун офіційно змінив клубну прописку. З нового сезону центральний оборонець знову буде виступати за болгарський Лудогорець.

Лудогорець не розкриває деталі трансферу

Ігор Пластун 11 червня офіційно став гравцем Лудогорця. Інформація про деталі переходу й контракту не уточнюється.

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30-річний футболіст відразу ж приступить до підготовки команди до нового сезону в Австрії.

Дуже радий повернутися у Лудогорець. Ця команда дала мені багато чого. Сподіваюся домогтися такого ж успіху. Чому б і не більшого?

– прокоментував Пластун повернення.

Слід зауважити, що за даними Transfermarkt контракт Пластуна з Гентом чинний до 30 червня 2022 року. Тому не відомо, на яких умовах гравець перейшов у Лудогорець.

Що відомо про Пластуна