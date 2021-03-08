Футболіст збірної України Харатін отримав позитивний тест на коронавірус

Збірна України з футболу може зазнати втрат ще до початку зборів на березневі матчі. Позитивний тест на коронавірус виявили у півзахисника Ігоря Харатіна.

Інформацію про коронавірус у Ігоря Харатіна повідомила його дружина Каріна. У неї теж позитивний тест на інфекцію, а саму хворобу вона переносить дещо важче, аніж її чоловік. У футболіста з симптомів лише температура 37 градусів.

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Варто додати, що Харатін не потрапив до заявки угорського Ференцвароша на матч чемпіонату. А його команда зіграла внічию з одним із аутсайдерів.

Харатін внесений у розширений список збірної України на березневі матчі відбору чемпіонату світу 2022 року. На нашу команду очікують протистояння з Францією (24 березня, Сен-Дені), Фінляндією (27 березня, Львів) та Казахстаном (31 березня, Львів).