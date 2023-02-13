Гравець збірної Чехії здійснив камінг-аут: його рішення підтримали зірки футболу

Відомий чеський футболіст Якуб Янкто публічно зізнався у своїй нетрадиційній орієнтації. Півзахисник празької Спарти зробив заяву у своїй соціальній мережі.

Півзахисник Спарти та збірної Чехії Якуб Янтко публічно зізнався, що він гей. Футболіст вирішив піти на такий крок через те, що не хотів постійно жити в страху та обмежувати себе у свободі.

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Янтко: Я гомосексуал і більше не хочу ховатися

Заяву про свою нетрадиційну орієнтацію Янтко зробив у Instagram.

"Привіт, я Якуб Янкто. Як і в усіх інших, у мене є сильні та слабкі сторони, сім'я, друзі. У мене є робота, яку я виконую якомога краще протягом багатьох років з серйозністю, професіоналізмом і пристрастю.

Як і всі інші, я хочу прожити своє життя в свободі, без страхів, упереджень та насилля, але в любові. Я гомосексуал і більше не хочу ховатися", – заявив гравець Спарти.

Відео зізнання Янтко

Такий вчинок отримав підтримку від зірок футболу, футбольних клубів і організацій. У коментарях під постом підтримку Янтко висловили УЄФА, американська ліга МЛС, клуби Фіорентина, Хетафе, Ювентус, збірна Португалії. Також футболіста підтримали гравець Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш, футболістка мадридського Атлетіко Андреа Сташкова і одноклубники Якуба.

Що відомо про Якуба Янтко