Півзахисник Спарти та збірної Чехії Якуб Янтко публічно зізнався, що він гей. Футболіст вирішив піти на такий крок через те, що не хотів постійно жити в страху та обмежувати себе у свободі.
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Янтко: Я гомосексуал і більше не хочу ховатися
Заяву про свою нетрадиційну орієнтацію Янтко зробив у Instagram.
"Привіт, я Якуб Янкто. Як і в усіх інших, у мене є сильні та слабкі сторони, сім'я, друзі. У мене є робота, яку я виконую якомога краще протягом багатьох років з серйозністю, професіоналізмом і пристрастю.
Як і всі інші, я хочу прожити своє життя в свободі, без страхів, упереджень та насилля, але в любові. Я гомосексуал і більше не хочу ховатися", – заявив гравець Спарти.
Відео зізнання Янтко
Такий вчинок отримав підтримку від зірок футболу, футбольних клубів і організацій. У коментарях під постом підтримку Янтко висловили УЄФА, американська ліга МЛС, клуби Фіорентина, Хетафе, Ювентус, збірна Португалії. Також футболіста підтримали гравець Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш, футболістка мадридського Атлетіко Андреа Сташкова і одноклубники Якуба.
Що відомо про Якуба Янтко
- Якуб Янтко народився у Празі. Свою футбольну кар'єру розпочинав у юнацьких командах Спарти і Удінезе.
- Клуб з Удіне став першим професійним клубом Якуба.
- Загалом у Серії А хавбек зіграв 155 матчів і забив 17 голів. Крім Удінезе, він захищав кольори Асколі та Сампдорії.
- У серпні 2021 року перейшов до іспанського Хетафе. У нинішньому сезоні 27-річний півзахисник виступає на правах оренди за Спарту.
- У складі збірної Чехії був учасником чемпіонату Європи-2020. На турнірі він зіграв 5 матчів. Всього на рахунку Янтко 45 поєдинків у складі національної команди і 4 забиті голи.
- Трансферна вартість футболіста складає 2,5 мільйона євро.