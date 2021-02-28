Гол з кутового: футболіст легендарного клубу Англії поклав сухий лист – відео

Легендарний англійський клуб Віган Атлетік давно не хапає зірок з неба та бореться за виживання у Першій лізі. Фанати "летікс" забувають, що таке смак перемог, однак можуть насолоджувати голами своєї команди.

Футболіст забив прямим ударом з кутового

Один з красивих голів Вігану вдалося забити 27 лютого у матчі 32 туру Першої ліги Англії проти Пітерборо.

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Віган у матчі з Пітерборо був андердогом, адже посідає передостаннє місце у таблиці. Натомість суперник переможця Кубка Англії 2013 року очолює турнірну таблицю.

Попри це саме Віган відкрив рахунок у грі. На 72 хвилині у воротах Пітерборо відзначився Тело Асгаард. 19-річний норвезький футболіст забив гол з кутового.

Асгаарду вдалося "покласти" так званий сухий лист – забити гол прямим ударом з кутового.

На жаль для Вігана, красиві голи не дають ніяких дивідендів. Пітерборо зумів відігратися забивши два голи за 3 хвилини. Віган програв з рахунком 2:1.