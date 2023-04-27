Нападник Шахтаря повідомив про заручини з коханою: романтичне відео

Нападник донецького Шахтаря Данило Сікан офіційно більше не холостяк. Футболіст оголосив про заручини зі своєю дівчиною Тетяною.

Пара оголосила про заручини 26 квітня через свої сторінки в інстаграмі. Нова сім'я була офіційно збудована ще 18 квітня, але повідомили про це із деяким запізненням, аби насолодитись у двох радісним моментом.

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Сімейний "БУМ" серед українських футболістів

Кохаю тебе. 18.04.23,

– написала кохана Сікана.

Згодом кохана футболіста Шахтаря виклала романтичне відео із заручин. Пара разом неймовірно щаслива, що видно у красивому ролику.

Сікан заручився зі своєю дівчиною: дивіться відео

Це вже друге весілля в українській футбольній родині за короткий час. 21 квітня львівський клуб Рух оголосив про одруження лівого вінгера команди Юрія Климчука.

Що відомо про кар'єру Данила Сікана