Футболіст Шахтаря Бондар зробив пропозицію колишній дівчині Супрязі: фото

7 лютого 2021 , 13:38
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Джерело:

24 канал

Захисник Шахтаря і збірної України Валерій Бондар зробив пропозицію вийти заміж своїй дівчині Даші Савіній.

Зворушливі фотографії разом зі своєю обраницею захисник збірної України опублікував у інстаграмі. У кадрі щаслива пара дивиться на вогненний феєрверк, зібраний зі слів "Виходь за мене!".

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"Найголовніше "Так" в моєму житті. Я люблю тебе, Даша Савіна", – написав Бондар під знімками.


Валерій Бондар зробив пропозиції Даші Савіній / Фото: instagram.com/valeriybondar_44

  • Про стосунки футболіста і телеведучої стало відомо в серпні 2020 року. Раніше Савіна зустрічалась з форвардом Динамо Владиславом Супрягою.
  • У минулому Дарія професійно займалася бально-спортивними танцями, зараз навчається в одному з Київських ВНЗ на двох спеціальностях.