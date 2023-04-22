"Український Гріліш": лідер Руха покинув список футбольних холостяків – романтичне фото

На одного футбольного холостяка поменшало. Львівський Рух офіційно оголосив про одруження лівого вінгера Юрія Климчука.

Дружиною футболіста стала дівчина Ася. Пара гармонійно доповнює одне одного. Про одруження свого лівого вінгера Рух повідомив 21 квітня.

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Мінус один завидний холостяк

Бажаємо парі щасливого життя, взаєморозуміння та палкої любові! Ну і звичайно омріяної перемоги!,

– привітав із одруженням Рух.

Це додаткова мотивація забити для Юрія Климчука перед матчем проти одного з лідерів УПЛ Дніпра-1, який відбудеться 24 квітня. Львівському клубу "кров з носа" потрібно перемагати, адже команда перебуває у кризовій ситуації.

Рух із 19 очками йде на передостанньому 13-му місці. Стільки ж балів у харківського Металіста, який посідає 12-ту сходинку. Нижче за Рух лише ФК Львів.



Юрій Климчук офіційно більше не холостяк / Фото футболіста

Що відомо про Юрія Климчука