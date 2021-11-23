Футболіст Ньюкасла подарував своєму фанату годинник ціною понад 2 тисячі євро

Футболіст англійського Ньюкасла Аллан Сен-Максімен потішив свого вболівальника коштовним подарунком. Гравець подарував йому годинник TAG Heuer Aquaracer, вартість якого – 2,3 тисячі євро.

"Я приголомшений, не можу знайти слів"

Вболівальник Майкл Урвін сам повідомив про дорогоцінний подарунок.

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Відданий фанат "сорок" вже майже 30 років вболіває за улюблену команду.

Він просто підійшов до мене і подарував цей годинник! Я приголомшений, не можу знайти слів! Удачі тобі, мій друже,

– написав вболівальник у своєму твітері.

Повний текст публікації з твітера

Я відвідую Сент-Джеймс Парк вже майже 30 років і ніколи не був таким щасливим, як сьогодні. Все завдяки цьому чудовому хлопцеві. Він просто підійшов до мене і подарував цей годинник! Я приголомшений, не можу знайти слів! Удачі тобі, мій друже.