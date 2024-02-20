Гра між аматорськими колективами завершилася з рахунком 3:0 на користь господарів. Попри статус команд, події з цього поєдинку облетіли весь світ, пише 24 Канал.

Читайте також Шалений ляп воротаря: у Австрії було забито найшвидший гол в історії чемпіонату – відео

Історичне взяття воріт

Усе через перший гол у матчі. Рахунок на табло було змінено вже після двох секунд поєдинку. Дальнім ударом із центру поля відзначився 36-річний англійський форвард Раян Холл.

Дивіться відео швидкого гола

Після гри пресслужба Кройдона в соцмережах повідомила, що гол був зарахований на 2.31 секунді, що має вважатися найшвидшим взяттям воріт в історії. Вона звернулася до акаунту Книги рекордів Гіннеса з запитанням, чи не найшвидший цей гол в історії у дорослому футболі?

З офіційної сторінки Книги рекордів Гіннеса їм відповіли, відзначивши удар: "Який постріл, синку, який постріл". Але так і не підтвердили факту встановлення нового досягнення, щоправда, спростування поки також не було.

Зазначимо, що найшвидшим голом в історії у Книзі рекордів Гіннеса наразі записано забитий м'яч, автором якого є Рікардо Олівера з Уругваю. Він 26 грудня 1998 року відзначився взяттям воріт на 2.8 секунді за Роо Негро у матчі проти Соріано.

Після цього до Книги рекордів Гіннеса щонайменше двічі зверталися з заявкою на фіксацію нового досягнення, але їх не було прийнято через порушення умов.