Футболіст накинувся з кулаками на арбітриню після вилучення: відео інциденту

Вирішальний поєдинок плей-офф чемпіонату Пернамбуко в Бразилії був сповнений характеру та емоцій. Матч запам'ятався скандальною сутичкою за участі футболіста та головної арбітрині.

Ледь не стала жертвою запального футболіста

Вже у першому таймі арбітриня роздала аж 7 жовтих карток та показала одне вилучення. Головна рефері матчу Дебора Сесілія після перегляду ВАР вилучила з поля Жін Карлоса вже на 23-й хвилині зустрічі, пише 24 канал.

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Ця картка неабияк розлютила Карлоса, який не стримав емоцій та поліз розбиратись до Сесілії. Вона відштовхнула від себе нахабного гравця та згодом за неї заступились інші судді та футболісти обох команд. Запального Карлоса за межі поля виводили його ж одноклубники.

Відео скандального моменту

Щоправда, у другій 45-хвилинці емоції стихли. Про це свідчить лише одна показана жовта картка.

Цікавий той факт, що Наутіко навіть у меншості змогло перемогти 0:1 та перевести гру у серію пенальті. Адже перший поєдинок між цими клубами закінчився мінімальною перемогою Ретро.

Гравці Ретро двічі схибили з 11 метрів та поступились супернику у футбольній фортуні – 2:4 у фіналі плей-офф.