Едва не стала жертвой зажигательного футболиста

Уже в первом тайме арбитриня раздала целых 7 желтых карточек и показала одно изъятие. Главная рефери матча Дебора Сесилия после просмотра ВАР удалила с поля Жин Карлоса уже на 23-й минуте встречи, пишет 24 канал.

Читайте также Сыграл как дерьмо, – президент Краковии шутливо прокомментировал игру Коноплянки

Эта карточка сильно разозлила Карлоса, который не сдержал эмоций и полез разбираться в Сесилию. Она оттолкнула от себя наглого игрока и впоследствии за нее вступились другие судьи и футболисты обеих команд. Вспыльчивого Карлоса за пределы поля выводили его же одноклубники.

Видео скандального момента

Правда, во второй 45-минутке эмоции стихли. Об этом свидетельствует только одна показанная желтая карточка.

Интересен тот факт, что Наутико даже в меньшинстве смог победить 0:1 и перевести игру в серию пенальти. Первый же поединок между этими клубами закончился минимальной победой Ретро.

Игроки Ретро дважды промахнулись с 11 метров и уступили сопернику в футбольной фортуне – 2:4 в финале плей-офф.