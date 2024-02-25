Поповнив список зрадників: ексголкіпер "молодіжки" України опинився у московському Спартаку

Колишній воротар молодіжної збірної України Мирослав Зновенко на власні очі бачив усі жахіття, які вчиняють російські окупанти. Проте це не завадило йому поїхати на заробітки до країни-агресорки.

На початку лютого Мирослав Зновенко на правах вільного агента поповнив ряди московського Спартака-2. Зрадник України встиг взяти участь у товариському матчі проти Єнісея.

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Пішов стопами Роспутька

Мирослав Зновенко народився у нині окупованому росіянами Луганську. Голкіпер виховувався у системі Зорі, Дніпра, харківського Металіста.

У 2019 році став гравцем Дніпра-1. Грав переважно за молодіжні команди. На дорослому рівні провів лише два матчі у складі друголігового Нікополя, де виступав на правах оренди.

Перспективний голкіпер викликався до збірних України різних вікових груп. На його рахунку 1 матч за "молодіжку" та 4 поєдинки за команду до 18 років.

Зновенко залишив Дніпро-1 влітку 2023 року. Були розмови, що голкіпером цікавляться львівські Карпати. Проте до підписання контракту справа не дійшла.

Восени 2023 року ексгравця збірної України помітили у російському Санкт-Петербурзі. А згодом Зновенко на правах вільного агента став гравцем другої команди московського Спартака. Очевидно, що він вирішив поповнити зграю футболістів-зрадників.