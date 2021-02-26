Футболіст Мілана зворушливо присвятив гол у Лізі Європи померлому гравцю Аталанти: фото

Півзахисник Мілана Франк Кессі відзначився голом у воротах Црвени Звезди у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Футболіст присвятив цей постріл гравцю Аталанти Віллі Брасіано Та Бі, який нещодавно помер.

25 лютого Мілан на власному полі приймав Црвену Звезду. У першій зустрічі сербам вдалось вирвати нічию на останніх хвилинах матчу (2:2). Тому "россонері" потрібно було втримати цей рахунок, що їм і вдалось.

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До сліз

Вже на 9-й хвилині поєдинку Франк Кессі вдало реалізував пенальті, відкривши рахунок у зустрічі – 1:0. Гучно святкувати гол 24-річний півзахисник не став. Він просто продемонстрував футболку з посланням на адресу гравця молодіжної команди Аталанти Віллі Та Бі. 21-річний земляк Кессі 23 лютого помер від раку. Раніше Кессі також виступав за Аталанту до липня 2019 року.

Цей гол став для нього дебютним у цьому єврокубковому сезоні у 6 матчах. Загалом у поточному сезоні Кессі провів 33 поєдинки, у яких забив 8 голів та віддав 3 асисти.

Ще до перерви гості зрівняли цифри на табло завдяки точному удару від Ель Фарду Бен Набуан. Цей постріл поставив крапку у матчі – 1:1. Попри дві нічиї Мілан вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи завдяки двом голам на виїзді.

Відео пенальті від Кессі